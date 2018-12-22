США выделят на укрепление украинских ВМС 10 млн долларов

ВМС Украины получат помощь от США. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Военно-морские силы Украины получат от США 10 млн долл. помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте Госдепа США.

Сообщается, что деньги планируют выделить на развитие украинских ВМС после вооруженного инцидента в Керченском проливе. Транш поступит после того, как это предложение примет Конгресс.

Кроме того, США призвали Москву немедленно вернуть Украине задержанные в проливе судна и освободить захваченных в плен украинских моряков, держать Керченский пролив и Азовское море открытыми для транзита судов в украинские порты и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Госдепе добавили, что Великобритания и Литва планируют увеличить свою помощь Украине в сфере безопасности.

Как известно, 25 ноября РФ атаковала корабельную группу ВМС Украины в Азовском море. Вследствие агрессии в плен попали 24 моряка, также россияне захватили буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Никополь» и Бердянск".

Напомним, специальный представитель Госдепа США Курт Волкер в интервью одному из украинских изданий сообщил, какую именно военную помощь Вашингтон предоставит Украине.

Вероятно, о предоставлении Украине первого транша военной помощи Конгресс США объявит в начале 2019 года. Соединенные Штаты профинансируют сферу противовоздушной обороны и военно-морские силы.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года обе палаты американского парламента поддержали инициативу о предоставлении Украине 250 млн долл. как помощь безопасности. Часть этих средств будет направлена на закупку летального оружия.