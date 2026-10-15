ВМС Украины поразили сразу шесть бомбардировщиков Су-34М в России. Фото:

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ВМС України уразили одразу шість російських літаків Су-34М.

У ніч на 15 жовтня Військово-морські сили Збройних сил України вдарили береговим ракетним комплексом «Нептун» по військовому аеродрому «Борисоглібськ» у Воронезькій області РФ. Унаслідок удару уражено шість винищувачів-бомбардувальників Су-34М. Про це українські ВМС повідомили у Telegram.

Також українська атака призвела до знищення технічного обладнання для забезпечення польотів авіації. Крім того, того були зафіксовані повторні детонації та пожежу на території аеродрому.

Як відомо, діючий військовий аеродром «Борисоглібськ» Повітряно-космічних сил Росії розташований на схід від однойменного міста. Летовище використовується не лише, як аеродром, але і як навчальна база. На об'єкті базуються літаки Су-34, Су-35, Су-30СМ, Су-25 та Як-130. Також там знаходяться склади з керованими авіабомбами та резервуари з паливом.

Нагадаємо, вночі 15 жовтня масштабна пожежа була зафіксована на військовому аеродромі «Борісоглібськ» у Воронезькій області РФ після ракетного удару. Також у Рязані після атаки загорівся місцевий нафтопереробний завод.