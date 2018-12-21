Сергей Бубка переизбран президентом НОК

Сергей Бубка, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n115999-sergey-bubka-pereizbran-prezidentom-nok.html

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Главой Национального олимпийского комитета Украины переизбрали Сергея Бубку.

Таким образом, он будет возглавлять НОК в течение еще четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Выборы проходили на Олимпийской базе в Конче-Заспе в рамках ХХХІІІ отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК.

Также сегодня избирали вице-президентов, исполком и ревизионную комиссию НОК.

Впервые Бубка эту организацию возглавил еще в 2005 году.

Членом Международного олимпийского комитета (МОК) он стал в 1999 году. С 2012 года Бубка входит в состав исполнительного комитета МОК.

Во время своей спортивной карьеры в прыжках с шестом он установил 35 мировых рекордов. Первый был установлен в Братиславе в 1984 году (преодолел высоту 5,85 м), последний — в итальянском муниципалитете Сестриере в 1994 году (высота 6,14 м).

Напомним, в апреле Бубка стал вице-президентом Ассоциации всемирных игр мастеров. Эта организация занимается проведением соревнований для спортсменов, возраст которых превышает 35 лет. Всемирные Игры мастеров происходят спустя год после летней Олимпиады, то есть раз в четыре года. В апреле 2017 года местом их проведения стал новозеландский Окленд.