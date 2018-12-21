Главой крупнейшей сепаратистской организации в Донецке стал бывший функционер МММ из России

Алексей Муратов, фото: dan-news.info

https://racurs.ua/n115998-glavoy-krupneyshey-separatistskoy-organizacii-v-donecke-stal-byvshiy-funkcioner-mmm-iz-rossii.html

Racurs.ua

Крупнейшую сепаратистскую организацию в составе террористической группировки ДНР — «Донецкую республику» возглавил гражданин России Алексей Муратов.

Сегодня одиозный глава организации Денис Пушилин назначил Муратова на должность главы центрального исполкома «Донецкой республики», сообщает издание «Новости Донбасса».

Муратов ранее был депутатом города Курчатов Курской области РФ. Но в 2012 году он сложил депутатские полномочия. В соответствующем заявлении Муратов указал, что, по его мнению, сможет «более эффективно помогать людям» на должности функционера известной финансовой пирамиды МММ.

Некоторые время он продвигал МММ в Индии, пока не попал в поле зрения местной полиции.

Весной 2014 года присоединился к донецким террористам, объявив себя «официальным представителем ДНР в России».

Также он причастен к «криптовалюте нового поколения» prizm.

Стоит отметить, что Пушилин также был функционером МММ. В отличие от Муратова, местом его деятельности была Украина.

Напомним, после проведенных в ноябре фейковых выборов на оккупированных территориях Донецкой области, так называемую республику «официально» возглавил Пушилин, до этого исполняющий обязанности главы террористов после убийства предыдущего главаря ДНР Александра Захарченко. Большинство мест в фейковом парламенте достались «Донецкой республике».