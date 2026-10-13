Переселенка с Донбасса корректировала атаки РФ по оборонным заводам Днепропетровщины. Фото:

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Ракурс

Агента Росії затримала контррозвідка Служби безпеки України на Дніпропетровщині.

Зловмисниця наводила ракетно-дронові атаки Росії по оборонних підприємствах та громадських організаціях у Дніпрі та області, які постачають спорядження для української армії. Завербованою виявилася мешканка Донеччини, яка у вересні 2025 року переїхала до Дніпропетровської області. Про це 13 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Ворожий агент пішки або на громадському транспорті об’їжджав місцевість, щоб сфотографувати та зняти на відео об'єкти, які, на її думку, могли використовуватися для потреб фронту. Також вона фіксувала наслідки прильотів.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Рівному російський агент намагався підірвати цілий підрозділ ЗСУ під час його відправлення до пункту постійної дислокації. Для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів.