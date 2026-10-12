Россияне обстреляли из «Смерчей» Славянск и Черкасское. Фото: ГВА

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Російська армія завдала нових ударів по населених пунктах Донеччини.

У понеділок, 12 жовтня, близько 10.00 окупанти завдали трьох ударів з реактивних систем залпового вогню «Смерч» по приватному сектору Словʼянська. Пошкоджено і зруйновано щонайменше 44 приватні будинки й автомобілі. Постраждала 77-річна жінка, яку госпіталізували. Про це керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

Також з РСЗВ «Смерч» ворог атакував селище Черкаське. Обстріл відбувся близько 11.15. Нацполіція повідомила про загибель 13-річної дівчини, її 36-річної матерів та 62-річної бабусі. Поранень зазнали троє чоловіків, 1948, 1955 та 1964 років народження, та 18-річний хлопець. Пошкоджено приватні будинки. Правоохоронці документують воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, 12 жовтня у Харкові внаслідок ударів російських БпЛА по Київському району міста постраждали 12 людей, серед них дитина. Зруйновані верхні поверхи житлової 9-поверхівки. Також влучання зафіксовані по територіях цивільного підприємства, спорткомплексу, приватного домоволодіння та житлової 12-поверхівки.