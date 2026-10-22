В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Фото:

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Примусову евакуацію сімей із дітьми розширили в Донецькій області.

Безпекова ситуація в регіоні постійно погіршується. Окупанти щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ. Ворог завдає ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях скупчення людей. Тому примусова евакуація відбудеться з усіх населених пунктів Краматорської та Слов’янської громад. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

За словами посадовця, є невиправданим ризиком залишатися в містах із дітьми. До евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Очільник ОВА пообіцяв, що після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України.

Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз, — написав Філашкін.

Нагадаємо, 16 вересня в Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Дітей у супроводі батьків або законних представників вивозили з населених пунктів Святогірської, Слов’янської та Новодонецької громад.