Наслідки російських ударів по Харкову, фото: ДСНС

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У Харкові через серію російських ударів БпЛА по Київському району міста, за попередніми даними, постраждали 12 людей, серед них дитина.

Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Унаслідок влучання сталися руйнації верхніх поверхів житлової 9-поверхівки, виникла пожежа. Також влучання зафіксовані по територіях цивільного підприємства, спорткомплексу, приватного домоволодіння та житлової 12-поверхівки, — розповіли у відомстві.

Тривають ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи.