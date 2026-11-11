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Наслідки російських обстрілів Харкова, фото: ДСНС
Росія завдала ракетних ударів по Харкову (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217350-rosiya-zavdala-raketnyh-udariv-po-harkovu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова, постраждала людина.
Унаслідок одного з влучань по території гаражного кооперативу виникла пожежа на площі 900 кв. м. Горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.
На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи та сапери, — зазначили у відомстві.