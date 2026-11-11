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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Ракета та 163 БпЛА атакували Україну в ніч на 11 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n217348-raketa-ta-163-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-11-lystopada-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники у ніч на сьогодні, 11 листопада (з 18.00 10 листопада), атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними БпЛА типу Shahed (91 із них — реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль"/"Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 14 «Бандероль"/"Дань-Т» та 130 ворожих БпЛА типу Shahed (72 із них — реактивні), «Гербера» і дронів інших типів;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях;
- декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
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