Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Ракета та 163 БпЛА атакували Україну в ніч на 11 листопада — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

11 лис 2026, 08:48
999

Російські загарбники у ніч на сьогодні, 11 листопада (з 18.00 10 листопада), атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними БпЛА типу Shahed (91 із них — реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль"/"Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 14 «Бандероль"/"Дань-Т» та 130 ворожих БпЛА типу Shahed (72 із них — реактивні), «Гербера» і дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях;
  • декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів