Росіяни за добу втратили понад 2,5 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217347-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-2-tys-580-osib-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 614 тис. 180 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 580 осіб. Про це сьогодні, 11 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 468 танків;

25 тис. 706 бойових броньованих машин;

52 тис. 231 одиницю артилерійських систем;

2 тис. 266 одиниць РСЗВ;

1 тис. 756 одиниць засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 122 наземні робототехнічні комплекси;

604 тис. 910 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 196 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни;

173 тис. 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 894 одинці спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав 65 авіаударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 781 дрон-камікадзе та здійснили 2 тис. 653 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, з них вісім — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:

Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Козаче, Бруски, Сімейчине, Середина-Буда, Кучерівка, Рогізне, Винторівка Сумської області;

Красний Хутір Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт противника.