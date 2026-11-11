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Россияне за сутки потеряли более 2,5 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 2 тыс. 580 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

11 ноя 2026, 08:25
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 614 тис. 180 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 580 осіб. Про це сьогодні, 11 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 468 танків;
  • 25 тис. 706 бойових броньованих машин;
  • 52 тис. 231 одиницю артилерійських систем;
  • 2 тис. 266 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 756 одиниць засобів ППО;
  • 452 літаки;
  • 356 гелікоптерів;
  • 3 тис. 122 наземні робототехнічні комплекси;
  • 604 тис. 910 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 196 крилатих ракет;
  • 35 кораблів та катерів;
  • два підводні човни;
  • 173 тис. 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 894 одинці спеціальної техніки.

Протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Ворог учора завдав 65 авіаударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 781 дрон-камікадзе та здійснили 2 тис. 653 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, з них вісім — із застосуванням РСЗВ.

Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:

  • Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Козаче, Бруски, Сімейчине, Середина-Буда, Кучерівка, Рогізне, Винторівка Сумської області;
  • Красний Хутір Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт противника.

Источник: Ракурс


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