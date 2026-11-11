Российские захватчики за сутки потеряли 2 тыс. 580 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n217347-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-2-tys-580-chelovek-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 614 тис. 180 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 580 осіб. Про це сьогодні, 11 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 468 танків;
- 25 тис. 706 бойових броньованих машин;
- 52 тис. 231 одиницю артилерійських систем;
- 2 тис. 266 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 756 одиниць засобів ППО;
- 452 літаки;
- 356 гелікоптерів;
- 3 тис. 122 наземні робототехнічні комплекси;
- 604 тис. 910 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 196 крилатих ракет;
- 35 кораблів та катерів;
- два підводні човни;
- 173 тис. 526 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 894 одинці спеціальної техніки.
Протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.
Ворог учора завдав 65 авіаударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 781 дрон-камікадзе та здійснили 2 тис. 653 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, з них вісім — із застосуванням РСЗВ.
Обстрілів з боку ворога зазнали, зокрема, такі населені пункти:
- Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Козаче, Бруски, Сімейчине, Середина-Буда, Кучерівка, Рогізне, Винторівка Сумської області;
- Красний Хутір Чернігівської області.
Авіаудару зазнав населений пункт Кружок.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт противника.