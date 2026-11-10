Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поражение дронопорта российских захватчиков, скриншот видео

В Донецком аэропорту поражен российский дронопорт (ВИДЕО)

10 ноя 2026, 22:19
999

Українські безпілотники уразили дронопорт російських загарбників в Донецькому аеропорту.

Про це повідомляється на сторінках 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis у соціальних мережах.

Знищуємо інфраструктуру російського терору, — вказано в повідомленні. — Ворожих дронів над українськими містами має ставати менше. Тому ми не лише перехоплюємо вже запущені безпілотники, а й знищуємо інфраструктуру, з якої їх запускають".

Бригада також опублікувала відео, на якому показано ураження цього дронопорту засобами Middle Strike.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров