Поражение дронопорта российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n217345-v-doneckom-aeroportu-porajen-rossiyskiy-dronoport-video.html

Ракурс

Українські безпілотники уразили дронопорт російських загарбників в Донецькому аеропорту.

Про це повідомляється на сторінках 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis у соціальних мережах.

Знищуємо інфраструктуру російського терору, — вказано в повідомленні. — Ворожих дронів над українськими містами має ставати менше. Тому ми не лише перехоплюємо вже запущені безпілотники, а й знищуємо інфраструктуру, з якої їх запускають".

Бригада також опублікувала відео, на якому показано ураження цього дронопорту засобами Middle Strike.