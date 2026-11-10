Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ураження дронопорту російських загарбників, скріншот відео

В Донецькому аеропорту вражено російський дронопорт (ВІДЕО)

10 лис 2026, 22:19
999

Українські безпілотники уразили дронопорт російських загарбників в Донецькому аеропорту.

Про це повідомляється на сторінках 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis у соціальних мережах.

Знищуємо інфраструктуру російського терору, — вказано в повідомленні. — Ворожих дронів над українськими містами має ставати менше. Тому ми не лише перехоплюємо вже запущені безпілотники, а й знищуємо інфраструктуру, з якої їх запускають".

Бригада також опублікувала відео, на якому показано ураження цього дронопорту засобами Middle Strike.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів