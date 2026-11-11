Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n217348-raketa-i-163-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-11-noyabrya-vozdushnye-sily-infografika.html

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Російські загарбники у ніч на сьогодні, 11 листопада (з 18.00 10 листопада), атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними БпЛА типу Shahed (91 із них — реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль"/"Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

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