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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракета и 163 БпЛА атаковали Украину в ночь на 11 ноября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

11 ноя 2026, 08:48
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Російські загарбники у ніч на сьогодні, 11 листопада (з 18.00 10 листопада), атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря, 163 ударними БпЛА типу Shahed (91 із них — реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль"/"Дань-Т» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Міллерово, Шаталово, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 14 «Бандероль"/"Дань-Т» та 130 ворожих БпЛА типу Shahed (72 із них — реактивні), «Гербера» і дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях;
  • декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Источник: Ракурс


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