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Последствия российских обстрелов Харькова, фото: ГСЧС

Россия нанесла ракетные удары по Харькову (ФОТО)

11 ноя 2026, 10:09
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 11 листопада, завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова, постраждала людина.

Унаслідок одного з влучань по території гаражного кооперативу виникла пожежа на площі 900 кв. м. Горіли 38 гаражних боксів та 15 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражі.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема психологи та сапери, — зазначили у відомстві.

Наслідки російських обстрілів Харкова, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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