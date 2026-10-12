У Рівному затримали російського агента, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n216748-pidirvaty-avtobus-u-rivnomu-namagavsya-student-na-zamovlennya-rf-sbu-foto-video.html

Ракурс

У Рівному російські загарбники намагалися підірвати цілий підрозділ ЗСУ під час його відправлення до пункту постійної дислокації.

Для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Напроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів, — розповіли у СБУ. — За допомогою «відеопастки» рашисти сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення.

Зазначається, що співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухово пристрою поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб «залягти на дно».

У затриманого вилучено смартфон, з якого він «прозвітував» до рф про закладену вибухівку на місці запланованого теракту, — розповіли у СБУ,

За матеріалами справи:

агентурне завдання виконував студент одного із столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку «швидких» заробітків в тематичних Telegram-каналах;

після вербування рашисти «відрядили» його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ;

прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з рф координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій.

Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії, — зазначили у СБУ.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (закінчений замах на терористичний акт). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.