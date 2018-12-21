Головою найбільшої сепаратистської організації в Донецьку став колишній функціонер МММ з Росії

Олексій Муратов, фото: dan-news.info

https://racurs.ua/ua/n115998-golovou-naybilshoyi-separatystskoyi-organizaciyi-v-donecku-stav-kolyshniy-funkcioner-mmm-z-rosiyi.html

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Найбільшу сепаратистську організацію в складі терористичного угруповання ДНР — «Донецьку республіку» очолив громадянин Росії Олексій Муратов.

Сьогодні одіозний глава організації Денис Пушилін призначив Муратова на посаду глави центрального виконкому «Донецької республіки», повідомляє видання «Новости Донбасса».

Муратов раніше був депутатом міста Курчатов Курської області РФ. Але в 2012 році він склав депутатські повноваження. У відповідній заяві Муратов вказав, що, на його думку, зможе «більш ефективно допомагати людям» на посаді функціонера відомої фінансової піраміди МММ.

Деякі час він просував МММ в Індії, поки не потрапив до поля зору місцевої поліції.

Навесні 2014 року приєднався до донецьких терористів, оголосивши себе «офіційним представником ДНР в Росії».

Також він причетний до «криптовалюти нового покоління» prizm.

Варто відзначити, що Пушилін також був функціонером МММ. На відміну від Муратова, місцем його діяльності була Україна.

Нагадаємо, після проведених у листопаді фейкових виборів на окупованих територіях Донецької області, так звану республіку «офіційно» очолив Пушилін, до цього виконувач обов’язків глави терористів після вбивства попереднього ватажка ДНР Олександра Захарченка. Більшість місць у фейковому парламенті дісталися «Донецькій республіці».