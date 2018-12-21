Сергія Бубку переобрали президентом НОК

Сергій Бубка, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n115999-sergiya-bubku-pereobraly-prezydentom-nok.html

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Очільником Національного олімпійського комітету України переобрали Сергія Бубку.

Таким чином, він очолюватиме НОК протягом ще чотирьох років. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Вибори відбувалися на Олімпійській базі в Конче-Заспі в межах ХХХІІІ звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК.

Також сьогодні обирали віце-президентів, виконком та ревізійну комісію НОК.

Вперше Бубка цю організацію очолив ще в 2005 році.

Членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) він став у 1999 році. З 2012 року Бубка входить до складу виконавчого комітету МОК.

Під час своєї спортивної кар'єри у стрибках із жердиною він встановив 35 світових рекордів. Перший був встановлений у Братиславі в 1984 році (подолав висоту 5,85 м), останній — в італійському муніципалітеті Сестрієре в 1994 році (висота 6,14 м).

Нагадаємо, у квітні Бубка став віце-президентом Асоціації всесвітніх ігор майстрів. Ця організація займається проведенням змагань для спортсменів, вік яких перевищує 35 років. Всесвітні Ігри майстрів відбуваються через рік після літньої Олімпіади, тобто раз на чотири роки. У квітні 2017 року місцем їхнього проведення став новозеландський Окленд.