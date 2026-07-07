На рішення МОК до Росії відреагувало МЗС України

У МЗС відреагували на рішення МОК щодо РФ, фото: МЗС України

https://racurs.ua/ua/n214872-na-rishennya-mok-do-rosiyi-vidreaguvalo-mzs-ukrayiny.html

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Рішення Міжнародного олімпійського комітету, яким скасовано рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів, є тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти.

Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій сьогодні, 7 липня, у Telegram-каналі відомства.

Закликаємо уряди держав, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки РФ на своїй території. Під цим прапором триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята, — наголошують у МЗС.

У МЗС нагадують, що Олімпійський рух ґрунтується на цінностях миру, поваги до людської гідності та відповідальності:

Тому ми сподіваємося, що питання використання державної символіки Росії під час Олімпійських ігор буде розглядатися окремо. Також закликаємо міжнародні спортивні федерації зберігати чинні обмеження щодо представників держави-агресора.

У відомстві додали, що Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії.