МОК тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету РФ

З Олімпійського комітету РФ тимчасово знято дискваліфікацію, фото: «АиФ Краснодар»

https://racurs.ua/ua/n214865-mok-tymchasovo-znyav-dyskvalifikaciu-z-olimpiyskogo-komitetu-rf.html

Ракурс

Міжнародний олімпійський комітет тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету РФ, яка діяла з 12 жовтня 2023 року.

Про це сьогодні, 7 липня, повідомила прес-служба МОК.

Це рішення було ухвалено після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, з урахуванням того, що до складу ОКР більше не входять регіональні спортивні організації з територій, що перебувають під юрисдикцією Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не здійснює і не здійснюватиме жодної діяльності на цих територіях.

У МОК запевнили, що їхня Виконавча рада продовжуватиме «уважно стежити за ситуацією, пов’язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це необхідним».

Водночас не буде організовувати заходи в Росії або запрошувати на свої заходи російських урядовців або чиновників.

Питання щодо демонстрації російського прапора, гімну, кольорів або будь-яких ідентифікацій для Олімпійських ігор розглянуть згодом.