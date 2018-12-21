Мітинги в Барселоні переросли у сутички з поліцією, протестувальники зводять барикади (ВІДЕО)

Поліція охороняє громадський порядок в Барселоні. Фото: flickr.com

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У Барселоні прихильники незалежності Каталонії влаштували масштабні акції протесту. Вони виступають проти засідання в місті ради міністрів Іспанії. Про це 21 грудня повідомляє «Дзеркало тижня» із посиланням на Associated Press.

Сепаратисти заблокували десятки автомобільних доріг в столиці Каталонії.

Також учасники акції протесту почали будувати барикади, перевертають сміттєві контейнери, ламають залізну огорожу та світлофори. Коли правоохоронці втрутилися, то мітингувальники закидали їх камінням. Силовики затримали чотирьох порушників.

Раніше поліція затримала зловмисника, в якого вилучили соляну кислоту та предмети, за допомогою яких можна виготовити «коктейль Молотова».

На одному з проспектів учасники акцій протесту спробували прорвати поліцейський кордон, але правоохоронці застосували проти них гумові кийки.

Нагадаємо, 29 вересня, в Барселоні поліцейський союз організував марш на честь співробітників Національної поліції та Цивільної гвардії, які охороняли виборчі дільниці торік під час референдуму про незалежність. Під час маршу прихильники незалежності Каталонії влаштували сутички з правоохоронцями.