Погода в Україні на 22 грудня: у всіх областях очікуються дощі зі снігом (КАРТА)

Погода в Україні на 22 грудня 2018 року

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В Україну 22 і 23 грудня прийде потепління, очікується відлига, після якої знову почнуться морози, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 22 грудня буде сніжною, але місцями пройдуть дощі. Температура вночі у всіх областях буде близько 1−6° морозу. Вдень по всій в Україні буде від 3° морозу до 2° тепла, в південних областях і місцями на Прикарпатті до +2−7° тепла.

Вночі по всій Україні пройде мокрий сніг, місцями очікується налипання мокрого снігу, вдень у всіх областях йтиме сніг з дощем, лише на півдні істотних опадів не буде.

Погода в Києві 22 грудня буде похмурою, вночі пройде сніг, а вдень очікується дощ з мокрим снігом. Температура вночі буде -2 …-4, вдень +1 … +3.

Геомагнітний фон в Україні 22 грудня буде спокійним, магнітних бур не буде.

Нагадаємо, що ДСНС розповіла, коли в Україні почнуться сильні морози.