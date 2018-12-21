Погода в Украине на 22 декабря: во всех областях ожидаются дожди со снегом (КАРТА)

Погода в Украине на 22 декабря 2018 года

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В Украину 22 и 23 декабря придет потепление, ожидается оттепель, после которой вновь начнутся морозы, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 22 декабря будет снежной, но местами пройдут дожди. Температура ночью во всех областях будет около 1−6° мороза. Днем по всей в Украине будет от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях и местами на Прикарпатье до +2−7° тепла.

Ночью по всей Украине пройдет мокрый снег, местами ожидается налипание мокрого снега, днем во всех областях будет идти снег с дождем, только на юге существенных осадков не будет.

Погода в Киеве 22 декабря будет пасмурной, ночью пройдет снег, а днем ожидается дождь с мокрым снегом. Температура ночью будет −2…−4, днем +1 …+3.

Геомагнитный фон в Украине 22 декабря будет спокойным, магнитных бурь не будет.

Напомним, что ГСЧС рассказала, когда в Украине начнутся сильные морозы.