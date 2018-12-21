Нападение на Charlie Hebdo: задержан подозреваемый в организации атаки

Задержан подозреваемый в организации нападения на редакцию Charlie Hebdo. Фото: cont.ws

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Racurs.ua

Подозреваемый в организации вооруженного нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo («Шарли Эбдо») Петер Шериф задержан на востоке Африки в Джибути.

Правоохранительные органы Франции утверждают, что Шериф с конца 1990-х годов был близким другом братьев Куаши, которые в январе 2015 года совершили теракт в редакции журнала. Тогда погибли 12 человек. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

По данным правоохранителей, Шериф, известный под псевдонимом Абу Хамза, занимал высокую позицию в экстремистской группировке «Аль-Каида». Также он занимался физической подготовкой французских исламистов к вооруженным нападениям в Европе.

Напомним, почти четыре года назад террористы ворвались в редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo, известного своими карикатурами, и убили 12 человек. Вероятной причиной атаки стало то, что издание публиковало карикатуры на ислам и пророка Магомета.

Между тем, в марте 2018 года на страницах издания высмеяли выборы в России, посвятив этому интересную карикатуру.