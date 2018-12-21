Хищение средств для внутренне перемещенных лиц в Киевской области: НАБУ раскрыло подробности дела

Хищение средств для внутренне перемещенных лиц

https://racurs.ua/n115976-hischenie-sredstv-dlya-vnutrenne-peremeschennyh-lic-v-kievskoy-oblasti-nabu-raskrylo-podrobnosti.html

Racurs.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершило досудебное расследование по подозрению руководителя Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации в хищении средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил пресс-центр НАБУ.

Следователи установили, что Европейский Союз предоставил грант в сумме более 1,85 млн евро для реализации мероприятий по временному размещению и расселению внутренне перемещенных лиц в Украине. На эти средства должны были обустроить социальное жилье для внутренне перемещенных семей с детьми в Киевской области.

Чиновник Киевской облгосадминистрации, знал, что выбранный им объект недвижимости находится в частной собственности, но заключил грантовое соглашение и использовал средства. Он подписал ряд договоров об осуществлении капитального ремонта этого здания.

В декабре 2017 года прокурор Генеральной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В январе 2018 года за расследование взялось НАБУ.

Напомним, что правоохранители задержали сына народного депутата в рамках дела о хищении средств «Ощадбанка».