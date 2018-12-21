Конституционный суд вывел за рамки закона госпитализацию в психбольницу недееспособных лиц с согласия органов опеки

Госпитализация в психбольницу недееспособных лиц с согласия органов опеки признана неконституционной / Фото: smolnews.ru

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Конституционный суд признал противоречащей Основному закону норму о госпитализации в психиатрическую больницу недееспособных граждан по решению (согласию) органов опеки. Это решение от 20 декабря обнародовано на сайте КС.

С представлением в Конституционный суд обратилась уполномоченный Верховной Рады по правам человека, которая просила проверить на соответствие Конституции положений ч. 1 ст. 13 закона «О психиатрической помощи». В частности, в шестом предложении ч. 1 ст. 13 Закона указано, что лицо, признанное недееспособным, госпитализируется в психиатрическое учреждение по решению (согласию) органа опеки и попечительства, которое принимается не позднее 24 часов с момента обращения в этот орган законного представителя указанного лица и может быть обжаловано в соответствии с законом, в частности и в суде.

Конституционный суд согласился с ходатайством омбудсмена о том, что порядок госпитализации недееспособных лиц без решения суда лишает таких граждан конституционных гарантий защиты их прав и свобод.

КС признал нормы шестого предложения ч. 1 ст. 13 указанного закона неконституционными.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, что не подлежит обжалованию.

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