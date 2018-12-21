В Украине военное положение, а Рада ушла на каникулы: следующее заседание парламента состоится почти через месяц (ФОТО)

Верховная Рада соберется на заседание 15 января 2019 года. Фото: politeka

https://racurs.ua/n115973-v-ukraine-voennoe-polojenie-a-rada-ushla-na-kanikuly-sleduuschee-zasedanie-parlamenta-sostoitsya.html

Racurs.ua

Верховная Рада 21 декабря провела последнее заседание в 2018 году и ушла на так называемые каникулы. Об этом сообщается на веб-странице парламента.

Сегодня в Верховной Раде состоялся час вопросов к правительству. Так и не приняв ни одного законопроекта, депутаты разошлись по домам.

Как отмечается на веб-странице украинского парламента, следующее пленарное заседание состоится 15 января 2019 года.

В течение 26−29 декабря у избранников запланирована работа в комитетах, комиссиях и фракциях. С 2 по 4 января украинские парламентарии должны работать с избирателями, а с 8 по 11 декабря они вновь будут трудиться в комитетах и комиссиях.

Тем временем движение «Честно» опубликовало фото полупустого зала парламента во время сегодняшнего заседания. На фото видно, что зал полупустой, несмотря на то, что зарегистрировались сегодня 307 депутатов.

Напомним, общественное движение «Честно» обнародовало имена наиболее рьяных кнопкодавов Верховной Рады в 2018 году. Также активисты оставили «победителям» рейтинга символические розги от Святого Николая с соответствующими записками.