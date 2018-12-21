В Україні воєнний стан, а Рада пішла на канікули: наступне засідання парламенту відбудеться майже через місяць (ФОТО)

Верховна Рада збереться на засідання 15 січня 2019 року. Фото: politeka

https://racurs.ua/ua/n115973-v-ukrayini-voiennyy-stan-a-rada-pishla-na-kanikuly-nastupne-zasidannya-parlamentu-vidbudetsya.html

Racurs.ua

Верховна Рада 21 грудня провела останнє засідання в 2018 році та пішла на так звані канікули. Про це повідомляється на веб-сторінці парламенту.

Сьогодні у Верховній Раді відбулася година запитань до уряду. Так і не ухваливши жодного законопроекту, депутати розійшлося по домівках.

Як зазначається на веб-сторінці українського парламенту, наступне пленарне засідання відбудеться 15 січня 2019 року.

Впродовж 26−29 грудня в обранців запланована робота в комітетах, комісіях і фракціях. З 2 по 4 січня українські парламентарі повинні працювати з виборцями, а з 8 по 11 грудня вони знову трудитимуться в комітетах та комісіях.

Тим часом рух «Чесно» опублікував фото напівпорожньої зали парламенту під час сьогоднішнього засідання. На світлині видно, що зала напівпорожня, не дивлячись на те, що зареєструвалися сьогодні 307 депутатів.

Нагадаємо, громадський рух «Чесно» оприлюднив імена найбільш завзятих кнопкодавів Верховної Ради у 2018 році. Також активісти залишили «переможцям» рейтингу символічні різочки від Святого Миколая із відповідними записками.