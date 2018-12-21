Сто нових видів морських тварин відкрили вчені з Австралії за місяць експедиції (ФОТО, ВІДЕО)

Сто нових видів морських тварин відкрили вчені з Австралії. Фото: news.vse42.ru

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Вчені відкрили 100 нових видів морських тварин за місяць експедиції у водах Морського заповідника Співдружності Хуон.

Цей заповідник відомий своїми підводними горами, вершини яких розташовані на глибині від 1000 до 1250 м. Завдяки сучасній техніці, вченим вперше вдалося провести дослідження тутешньої фауни, передає Scimex.

За словами керівника експедиції Алана Уїльямса, вчені обстежили 45 підводних гір, сім із яких вивчили детально, також їм вдалося опуститися на глибину 1900 м, зібрати близько 60 тис. стереозображень і записати 300 годин відео під водою. На обробку й аналіз всієї інформації підуть місяці, проте вже зараз вчені зробили перші висновки.

Так, за словами Вільямса, коралових рифів виявилося набагато більше, ніж вчені очікували побачити. Під час своєї експедиції натуралісти задокументували біолюмінесцентних кальмарів, атлантичних великоголовів, а також рідкісних акул-привидів, скатів та інших незвичайних істот. Також вченим вдалося зібрати понад сотню зразків невідомих до сьогоднішнього дня риб і молюсків.

Вчені відзначили, що дана експедиція допомогла не тільки вивчити біологічне різноманіття морських мешканців, а й отримати дані, які стануть основою для прогнозування ризиків, що загрожують підводному життю.

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