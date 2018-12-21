Сто новых видов морских животных открыли ученые из Австралии за месяц экспедиции (ФОТО, ВИДЕО)

Сто новых видов морских животных открыли ученые из Австралии. Фото: news.vse42.ru

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Ученые открыли 100 новых видов морских животных за месяц экспедиции в водах Морского заповедника Содружества Хуон.

Этот заповедник известен своими подводными горами, вершины которых находятся на глубине от 1000 до 1250 м. Благодаря современной технике, ученым впервые удалось провести исследования здешней фауны, передает Scimex.

По словам руководителя экспедиции Алана Уильямса, ученые обследовали 45 подводных гор, 7 из которых изучили детально, также у них получилось опуститься на глубину 1900 м, собрать около 60 тыс. стереоизображений и записать 300 часов видео под водой. На обработку и анализ всей информации придется потратить месяцы, однако уже сейчас ученые сделали первые выводы.

Так, по словам Уильямса, коралловых рифов оказалось намного больше, чем ученые ожидали увидеть. Во время своей экспедиции натуралисты задокументировали биолюминесцентных кальмаров, атлантических большеголовов, а также редких акул-призраков, скатов и других необычных существ. Также ученым удалось собрать более сотни образцов неизвестных до сегодняшнего дня рыб и моллюсков.

Ученые отметили, что данная экспедиция помогла не только изучить биологическое разнообразие морских обитателей, а и получить данные, которые послужат основой для прогнозирования рисков, грозящих подводной жизни.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые разгадали тайну затонувшего седьмого континента Земли.