«Беверли-Хиллз, 90210» перезагрузка

https://racurs.ua/n115972-beverli-hillz-90210-perezagruzka-stalo-izvestno-kakie-aktery-snimutsya-v-novom-proekte.html

Racurs.ua

Звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210», который был настоящим хитом 90-х, снимутся в перезапуске сериала, он будет иметь такое же название, пишет Deadline.

В новой версии снимутся такие актеры: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис. Известно, что они уже встретились со сценаристами нового проекта.

О вероятном перезапуске «Беверли-Хиллз, 90210» актриса Тори Спеллинг намекнула еще в марте 2018 года. Она будет сниматься в новом проекте, несмотря на то, что стала матерью пятерых детей за эти годі. В 2018 году также стала матерью другая звезда «Беверли-Хиллз, 90210» — 43-летняя актриса Ева Лонгория.

Оригинальный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» выходил в 1990—2000 годах на Fox. Потом канал CW представил свою версию перезагрузки сериала. Пока неизвестно, кто приобретет новый проект.

Напомним, что опубликован тизер финального сезона саги «Игры престолов».