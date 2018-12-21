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«Беверли-Хиллз, 90210» перезагрузка
«Беверли-Хиллз» — перезагрузка: стало известно, какие актеры снимутся в новом проектеhttps://racurs.ua/n115972-beverli-hillz-90210-perezagruzka-stalo-izvestno-kakie-aktery-snimutsya-v-novom-proekte.htmlRacurs.ua
Звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210», который был настоящим хитом 90-х, снимутся в перезапуске сериала, он будет иметь такое же название, пишет Deadline.
В новой версии снимутся такие актеры: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсон Пристли, Брайан Остин Грин и Габриэль Картерис. Известно, что они уже встретились со сценаристами нового проекта.
О вероятном перезапуске «Беверли-Хиллз, 90210» актриса Тори Спеллинг намекнула еще в марте 2018 года. Она будет сниматься в новом проекте, несмотря на то, что стала матерью пятерых детей за эти годі. В 2018 году также стала матерью другая звезда «Беверли-Хиллз, 90210» — 43-летняя актриса Ева Лонгория.
Оригинальный сериал «Беверли-Хиллз, 90210» выходил в 1990—2000 годах на Fox. Потом канал CW представил свою версию перезагрузки сериала. Пока неизвестно, кто приобретет новый проект.
Напомним, что опубликован тизер финального сезона саги «Игры престолов».