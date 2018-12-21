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«Беверлі-Хіллз, 90210» перезавантаження

«Беверлі-Хіллз» — перезавантаження: стало відомо, які актори знімуться в новому проекті

21 гру 2018, 14:36
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Зірки серіалу «Беверлі-Хіллз, 90210», який був справжнім хітом 90-х, знімуться в перезапуску серіалу, він матиме таку ж назву, пише Deadline.

У новій версії знімуться актори: Дженні Гарт, Торі Спеллінг, Джейсон Прістлі, Брайан Остін Грін і Габріель Картерис. Відомо, що вони вже зустрілися зі сценаристами нового проекту.

Про ймовірний перезапуск «Беверлі-Хіллз, 90210» актриса Торі Спеллінг натякнула ще в березні 2018 року. Вона буде зніматися в новому проекті, не дивлячись на те, що стала матір’ю п’ятьох дітей за ці роки. У 2018 році також стала матір’ю інша зірка «Беверлі-Хіллз, 90210» — 43-річна акторка Єва Лонгорія.

Оригінальний серіал «Беверлі-Хіллз, 90210» виходив у 1990−2000 роках на Fox. Потів канал CW представив свою версію перезавантаження серіалу. Поки що невідомо, хто придбає новий проект.

Нагадаємо, що опубліковано тизер фінального сезону саги «Гри престолів».


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