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«Беверлі-Хіллз, 90210» перезавантаження
«Беверлі-Хіллз» — перезавантаження: стало відомо, які актори знімуться в новому проектіhttps://racurs.ua/ua/n115972-beverli-hillz-90210-perezavantajennya-stalo-vidomo-yaki-aktory-znimutsya-v-novomu-proekti.htmlRacurs.ua
Зірки серіалу «Беверлі-Хіллз, 90210», який був справжнім хітом 90-х, знімуться в перезапуску серіалу, він матиме таку ж назву, пише Deadline.
У новій версії знімуться актори: Дженні Гарт, Торі Спеллінг, Джейсон Прістлі, Брайан Остін Грін і Габріель Картерис. Відомо, що вони вже зустрілися зі сценаристами нового проекту.
Про ймовірний перезапуск «Беверлі-Хіллз, 90210» актриса Торі Спеллінг натякнула ще в березні 2018 року. Вона буде зніматися в новому проекті, не дивлячись на те, що стала матір’ю п’ятьох дітей за ці роки. У 2018 році також стала матір’ю інша зірка «Беверлі-Хіллз, 90210» — 43-річна акторка Єва Лонгорія.
Оригінальний серіал «Беверлі-Хіллз, 90210» виходив у 1990−2000 роках на Fox. Потів канал CW представив свою версію перезавантаження серіалу. Поки що невідомо, хто придбає новий проект.
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