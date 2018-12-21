У Києві п’яний поліцейський напав на 12-річну дівчинку і відібрав телефон

У Києві поліцейський напав на 12-річну дівчинку.Фото: dnepr.info

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Racurs.ua

У Києві поліцейський у громадському місці напав на дівчинку-підлітка. Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

Інцидент стався вчора, 20 грудня, близько 18.00 в одному зі столичних скверів. Поліцейський діяв не один — із ним був його товариш. Правоохоронець, який на момент події перебував у стані алкогольного сп’яніння, скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку, відібравши у неї мобільний телефон.

Встановлено, що підозрюваний працює у Головному управлінні Національної поліції Києва і має звання сержанта.

Поліцейського затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою посадовою особою). Також повідомляється, що в розслідуванні бере участь і Генеральна прокуратура України.

На даний момент вирішується питання про оголошення підозри за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на термін до семи років.

Нагадаємо, раніше в Києві патрульний напав на автомобіль громадян і розбив лобове скло. Як виявилося під час розслідування, це був не перший прояв агресивних дій поліцейського — раніше він із колегою побив чоловіка, котрий викликав правоохоронців на місце події.