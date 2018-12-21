Російський ракетний фрегат. Фото: MilitaryArms.ru

https://racurs.ua/ua/n115970-rosiya-perekynula-v-azovske-more-raketnyy-fregat-reuters.html

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Росія відправила в Азовське море ракетний фрегат, корабель вже помітили поблизу Феодосії. Про це 21 грудня із посиланням на очевидців повідомляє Reuters.

Зазначається, що фрегат рухається за 1,5 морських милі від берега в районі Феодосії в окупованому Криму. Очевидці повідомляють, що на борту корабля є вертоліт.

Як пише Телеграм-канал «Караульный», фрегат має на борту непогане озброєння: два торпедних апарати калібром 533 мм, реактивний протиторпедний бомбомет, автоматичну 100-міліметрову артилерійську установку А-190, ракети «Калібр-НК» або надзвуковий комплекс «Онікс».

Крім того, корабель озброєний двома вертикальними пусковими установками по 12 зенітних ракет комплексу «Штиль-1» до кожної та двома шестиствольними гарматами АК-630М.

Водночас Telegram-канал WarGonzo повідомляє, що в напрямку Азова рухається сторожовий корабель «Адмірал Григорович», який начебто виконує планові завдання в Чорноморській акваторії.

Нагадаємо, в Азовському морі Росія зосередила велику групу кораблів та катерів, їх чисельність постійно зростає.

Представники Державної прикордонної служби України ще в жовтні завиляли, що РФ зперекинулав Азовське море 120 кораблів та катерів прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії.