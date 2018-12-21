Обмін полоненими: Україна запропонувала дату, але Росія не хоче обмінювати «всіх на всіх»

Обмін полоненими між Україною і Росією. Фото: Апостроф

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Україна пропонує Росії провести обмін полоненими 5 січня 2019 року. Про це сьогодні, 21 грудня, повідомила на своїй сторінці в Facebook представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Вона стверджує, що обмін хочуть провести за формулою «72 на 19» і «22 на 22». Україна готова віддати бойовикам так званих ДНР і ЛНР 72 сепаратистів в обмін на 19 українців, утримуваних на окупованих територіях. Також готові обміняти 22 росіян, затриманих і засуджених в Україні, на 22 українських політв’язнів. Геращенко наголосила, що Україна вже направила ОБСЄ чергову пропозицію про обмін.

У відповідь на це в Кремлі заявили, що Україна і Росія не можуть домовитися про обмін за формулою «всіх на всіх», так як утримувані особи належать до різної класифікації. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він стверджує, що президент Росії Володимир Путін зацікавлений в поверненні росіян, але чи будуть їх обмінювати на захоплених в полон українських моряків, буде вирішувати суд.

Пєсков наголосив, що ця робота ведеться, і додав, що нею займається лідер організації «Український вибір» Віктор Медведчук.

Нагадаємо, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Москва не проявляє ініціативи щодо обміну полоненими.