Медики змусили музиканта грати на гітарі під час операції. Фото: Soulpost

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Racurs.ua

У Південно-Африканській Республіці лікарі проводили небезпечну операцію на головному мозку музиканта. Щоб зберегти гітаристу здатність рухати пальцями, медики запропонували йому грати на музичному інструменті під час операції.

Муса Манзіані, якому видаляли пухлину головного мозку, погодився на пропозицію хірургів, передає «ВВС Україна».

Джазовому музиканту було важливо не втратити вміння грати на гітарі без найменшого тремору, щоб продовжити виступи на сцені після операції, у зв’язку з чим він звернувся до медиків із проханням зберегти рухові функції кінцівок.

Нейрохірурги знайшли таку можливість. Вони запропонували чоловікові бути при тямі під час тривалої операції і грати на гітарі всі шість годин.

За словами провідного нейрохірурга доктора Енікера, відмова від загальної анестезії була необхідна для того, щоб перевірити кожну область мозку, а також успішно видалити пухлину і мінімізувати наслідки від операції.

Музикант все ще перебуває на терапії, але рішуче налаштований повернутися на сцену після повного одужання.

Як раніше повідомлялося, наприкінці серпня поточного року від раку головного мозку помер сенатор США Джон Маккейн. Друг України і ворог Володимира Путіна прожив 81 рік. Медики пропонували йому боротися з хворобою, але Маккейн відмовився від виснажливого лікування.