Зросла кількість жертв і потерпілих внаслідок зіткнення потяга та шкільного автобуса у Сербії (ФОТО, ВІДЕО)

Жертвами зіткнення потяга та шкільного автобуса у Сербії стали щонайменше п’ятеро осіб / Фото: ЄП

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Жертвами зіткнення потяга та шкільного автобуса у Сербії стали щонайменше п’ятеро осіб, ще 30 пасажирів дістали поранень, шестеро з них перебувають у важкому стані. Аварія сталася о 7.00 на залізничному переїзді в Доні Меджурово поблизу міста Ніш. Всі потерпілі — пасажири автобуса, ніхто з 10 пасажирів поїзда не постраждав.

Раніше сербські ЗМІ повідомили, що потяг протаранив автобус, внаслідок чого загинуло троє осіб. Однак зараз ця цифра зросла, пише видання b92.net.

За словами лікарів, двоє дорослих і дитина були вбиті на місці. Ще двоє осіб померло у лікарні в Ніші.

Також лікарі додали, що 10 дітей отримали серйозні травми. За даними Reporter First, п’ятеро осіб зараз перебувають в операційних.

Повідомляється, що автобус перевозив дітей в старшу школу. Внаслідок зіткнення транспортний засіб розрізало наполовину, а потяг зійшов з рейок. Відомо, що на переїзді не було шлагбаума. Він обладнаний тільки семафором.

Причину аварії наразі встановлюють.

Нагадаємо, у грудні в Туреччині швидкісний потяг зіткнувся з надземним пішохідним переходом, внаслідок чого четверо осіб загинуло, ще 43-є дістали поранень.