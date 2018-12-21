Нацгвардія та ДСНС отримали першу партію вертольотів Airbus (ФОТО, ВІДЕО)

Порошенко взяв участь у церемонії передачі вертольотів. Фото: president.gov.ua

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Україна отримала партію вертольотів компанії Airbus. Перші одиниці техніки 21 грудня передали Нацгвардії та Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У церемонії передачі, яка відбулася на території аеропорту «Бориспіль», взяв участь президент Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

Вертольоти можуть вміщувати до 24 рятівників або пасажирів, а радіус дії цієї техніки — понад 1 тис. км.

Порошенко під час свого виступу відзначив, що гелікоптери можуть забезпечити рятівні роботи в гірській місцевості та патрулювати в Азово-Чорноморському басейні.

«Першочергове завдання — боронити кордон, рятувати людей. Впевнений, що наші українські пілоти з честю справляться з цією місією», — відзначив глава держави.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що вертольоти Airbus Н-145, які Україна закупить у Європі, будуть оснащені найсучаснішою технікою та авіонікою, що дозволяють працювати за рекордно низьких і надвисоких температур.