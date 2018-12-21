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Порошенко принял участие в церемонии передачи вертолетов. Фото: president.gov.ua

Нацгвардия и ГСЧС получили первую партию вертолетов Airbus (ФОТО, ВИДЕО)

21 дек 2018, 13:24
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Украина получила партию вертолетов компании Airbus. Первые единицы техники 21 декабря передали Нацгвардии и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В церемонии передачи, которая состоялась на территории аэропорта «Борисполь», принял участие президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Вертолеты могут вмещать до 24 спасателей или пассажиров, а радиус действия этой техники — свыше 1 тыс. км.

Порошенко во время своего выступления отметил, что вертолеты могут обеспечить спасательные работы в горной местности и патрулировать в Азово-Черноморском бассейне.

«Первоочередная задача — защищать границу, спасать людей. Уверен, что наши украинские пилоты с честью справятся с этой миссией», — отметил глава государства.

Вертолеты Airbus Н-225 Н. Фото: president.gov.ua

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что вертолеты Airbus Н-145, которые Украина закупит в Европе, будут оснащены самой современной техникой и авионикой, позволяющей работать при рекордно низких и сверхвысоких температурах.

Источник: Ракурс


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