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Ракурс
Рождество в США. Фото: Альфа Леди

Рождество в США: уродливые свитера, имбирное печенье, пунш и открытки (ФОТО)

21 дек 2018, 13:14
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Одним из символов Рождества в США является уродливый рождественский свитер. Мода на забавные свитера с оленями, снежинками, эльфами, Сантой зародилась еще в 80-х, но сейчас они стали безумно популярными благодаря хипстерам. В США молодежь накануне Рождества проводит тематические вечеринки и конкурсы, на которые все приходят в уродливых рождественских свитерах.

Рождество в СШАЕще один традиционный символ — красные торты и имбирные печенья-человечки. В Украине за рождественским столом принято объедаться, в США блюд на праздничном столе меньше. Но обязательно гостей угощают традиционной выпечкой и леденцами-тростинками, кексами-капкейками. Также популярны домики, сделанные из пряников.

Рождество в СШАТрадиционный рождественский напиток в США — шотландский эгг-ног. Это как гоголь-моголь, только с молоком или взбитыми сливками, он может быть алкогольным и безалкогольным. Также американцы любят на Рождество пить глинтвейн и пунш.

Рождество в СШАПриближение Рождества в США ощущается еще с октября, сразу же после Хэллоуина начинают украшать магазины, улицы, дома рождественским декором. Подарки американцы покупают заранее, обязательно их дарят в красивой упаковке.

Рождество в США. Фото: соцсетиВ Америке до сих пор популярны бумажные открытки и отправка подарков по почте, поэтому Рождество для почтальонов — горячая пора. Ежегодно американцы покупают 6,5 млрд открыток общей стоимостью в 7−8 млрд долл.

Также американское Рождество — это ярмарки по всему городу, в каждом районе. Повсюду зажигают елки, устраивают катки, поют церковные хоры, показывают мюзиклы, спектакли, а в кинотеатрах крутят старые рождественские фильмы.

Напомним, изменят ли в Украине православное Рождество на католическое: митрополит Епифаний рассказал подробности.

Источник: Ракурс


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