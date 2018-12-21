Продажи iPhone ограничили в Германии. Фото: bigmir)net

https://racurs.ua/n115963-prodaji-iphone-ogranichili-v-germanii.html

Racurs.ua

Продажи iPhone ограничены в Германии по решению суда. Компания Qualcomm доказала в суде нарушение компанией Apple патентных прав на аппаратное обеспечение.

Согласно решению регионального суда Мюнхена, в Германии не будут продаваться модели телефонов, которые содержат защищенные патентом детали. Такие детали есть в моделях iPhone 7 и 8, сообщает Associated Press.

Также суд постановил, что компания Apple должна выплатить компенсацию, однако ее размер не указан. В то же время решение суда не является окончательным и американская компания может подать апелляцию в вышестоящий орган.

Напомним, что патентные споры между компаниями Qualcomm и Apple в Германии далеко не первые в истории. Qualcomm уже добилась запрета продажи некоторых моделей iPhone в Китае и США.

Как ранее сообщал «Ракурс», пользователи сети заметили сходство в дизайне новой модели Motorola со смартфоном iPhone X. Блогеры назвали это сходство «бесстыдным воровством» со стороны Motorola.