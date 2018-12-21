Продаж iPhone обмежили у Німеччині Фото: bigmir)net

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Продаж смартфонів iPhone обмежили у Німеччині за рішенням суду. Компанія Qualcomm довела у суді порушення компанією Apple патентних прав на апаратне забезпечення.

Згідно з рішенням регіонального суду Мюнхена, у Німеччині не продаватимуться моделі телефонів, які містять захищені патентом деталі. Такі деталі є у моделях iPhone 7 і 8, повідомляє Associated Press.

Також суд ухвалив, що компанія Apple мусить виплатити компенсацію, однак її розмір не було вказано. Водночас рішення суду не є остаточним і американська компанія може подати апеляцію до вищого органу.

Нагадаємо, що патентні спори між компаніями Qualcomm та Apple у Німеччині далеко не перші в історії. Qualcomm вже домоглася заборони продажу деяких моделей iPhone у Китаї та США.

Як раніше повідомляв «Ракурс», користувачі мережі помітили схожість у дизайні нової моделі Motorola зі смартфоном iPhone X. Блогери назвали цю подібність «безсоромною крадіжкою» з боку Motorola.