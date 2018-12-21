Твори українських класиків для онлайн-бібліотеки озвучили Бенюк, Харчишин та інші зірки

Українські зірки озвучили українські твори для онлайн-бібліотеки. Фото: shkolazhizni.ru

https://racurs.ua/ua/n115958-benuk-i-harchyshyn-ozvuchyly-tvory-ukrayinskyh-klasykiv-dlya-onlayn-biblioteky.html

Racurs.ua

Українські зірки, серед яких є відомі актори, співаки і телеведучі, взяли участь у створені української онлайн-бібліотеки «Слухай».

У презентованій сьогодні онлайн-бібліотеці налічується понад 100 записів творів українських класиків, серед яких Іван Франко, Микола Хвильовий, Ольга Кобилянська, Панас Мирний, Леся Українка, Максим Рильський та інші, повідомляє «Укрінформ».

Творцями цього проекту виступили Київський університет ім. Бориса Грінченка та спільнота «Типовий Київ».

Як зазначив один із авторів проекту Макс Фрай, в Україні сегмент аудіокнижок зовсім не розвинутий і творів, які можна послухати українською мовою, майже немає. Тому цей проект є особливо актуальним сьогодні.

До озвучування аудіокнижок долучилося багато українських зірок: актори Богдан Бенюк та Євген Янович, співаки Валерій Харчишин, Павло Зібров, Даша Астаф'єва, Євген Галич, телеведучі Тимур Мірошниченко і Даша Коломієць.

До проекту також долучилися сучасні українські письменники Марк Лівін і Катерина Бабкіна, які озвучили декілька власних творів.

Як зазначають організатори проекту, доступ до онлайн-біблотеки є безкоштовним, для зручності у користуванні створено пошук за автором, жанром і виконавцем озвучування.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Гугл відкрив розділ із аудіокнигами у магазині додатків Google Play Store. У ньому представлені книги, написані дев’ятьма мовами.