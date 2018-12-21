Произведения украинских классиков для онлайн-библиотеки озвучили Бенюк, Харчишин и другие звезды

Украинские звезды озвучили украинские произведения для онлайн-библиотеки. Фото: shkolazhizni.ru

https://racurs.ua/n115958-benuk-i-harchishin-ozvuchili-proizvedeniya-ukrainskih-klassikov-dlya-onlayn-biblioteki.html

Racurs.ua

Украинские звезды, среди которых есть известные актеры, певцы и телеведущие, приняли участие в создании украинской онлайн-библиотеки «Слухай».

В представленной сегодня онлайн-библиотеке насчитывается более 100 записей произведений украинских классиков, среди которых Иван Франко, Микола Хвылевой, Ольга Кобылянская, Панас Мирный, Леся Украинка, Максим Рыльский и других, сообщает «Укринформ».

Создателями проекта онлайн-библиотеки «Слухай» выступили Киевский университет им. Бориса Гринченко и сообщество «Типичный Киев».

Как отметил один из авторов проекта Макс Фрай, в Украине сегмент аудиокниг совсем не развит и произведений, которые можно послушать на украинском языке, почти нет. Поэтому такой проект является особенно актуальным сегодня.

К озвучиванию аудиокниг присоединилось много украинских звезд. Среди них актеры Богдан Бенюк и Евгений Янович, певцы Валерий Харчишин, Павел Зибров, Даша Астафьева, Евгений Галич, телеведущие Тимур Мирошниченко и Даша Коломиец.

К проекту также присоединились и современные украинские писатели Марк Ливин и Екатерина Бабкина, которые озвучили несколько своих произведений.

Как отмечают организаторы проекта, доступ к онлайн-библотеке является бесплатным, для удобства использования создан поиск по автору, жанру и исполнителю озвучивания.

Как ранее сообщал «Ракурс», Гугл открыл раздела с аудиокнигами в магазине приложений Google Play Store. В нем представлены книги на девяти языках.