Різдво у США: потворні светри, імбирне печиво, пунш та листівки (ФОТО)

Різдво у США. Фото: Альфа Леди

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Одним із символів Різдва у США є потворний різдвяний светр. Мода на кумедні светри з оленями, сніжинками, ельфами, Сантою зародилася ще у 80-х, але зараз вони стали шалено популярними завдяки хіпстерам. У США молодь напередодні Різдва проводить тематичні вечірки та конкурси, на які всі приходять у потворних різдвяних светрах.

Ще один традиційний символ — червоні торти та імбирні печива-чоловічки. В Україні за різдвяним столом заведено об’їдатися, у США страв на святковому столі менше. Але обов’язково гостей пригощають традиційною випічкою та льодяниками-тростинками, кексами-капкейками. Також популярні будиночки, зроблені з пряників.

Традиційний різдвяний напій у США — шотландський ег-ног. Це як гоголь-моголь, тільки з молоком чи збитими вершками, він може бути алкогольним і безалкогольним. Також американці полюбляють на Різдво пити глінтвейн та пунш.

Наближення Різдва у США відчувається ще з жовтня, відразу ж після Хелловіну починають прикрашати магазини, вулиці, будинки різдвяним декором. Подарунки американці купують заздалегідь, обов’язково їх дарують у гарній упаковці.

В Америці досі популярні паперові листівки та відправка подарунків поштою, тому Різдво для поштарів — гаряча пора. Щороку американці купують 6,5 млрд листівок загальною вартістю в 7−8 млрд дол.

Також американське Різдво — це ярмарки по всьому місту, в кожному районі. Повсюди запалюють ялинки, влаштовують ковзанки, співають церковні хори, показують мюзикли, вистави, а в кінотеатрах крутять старі різдвяні фільми.

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