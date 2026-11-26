В Україні понад 50 людей у 2026 році загинули від чадного газу, фото: Миколаївська міська рада

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Від чадного газу цьогоріч загинула 51 людина, серед них троє дітей.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Майже 40% усіх смертей від отруєння чадним газом цього року припали на перші тижні опалювального сезону, — наголошують у ДСНС. — Через відключення світла та холоди зростає ризик отруєння внаслідок неправильного використання генераторів, газових приладів та альтернативних джерел обігріву.

Ще 433 людини (серед них 160) дітей постраждали від отруєння.

Лише з початку опалювального періоду сталося 64 таких випадки, які забрали життя 20 людей, а 109 осіб — постраждали, серед яких 36 дітей, — зазначили у ДСНС.

Ступінь отруєння залежить від концентрації газу та тривалості його вдихання, а особливо чутливими є діти, вагітні жінки, літні люди та домашні тварини:

перші легкі симптоми — головний біль і періодичне запаморочення — можуть нагадувати ГРВІ, але зазвичай не супроводжуються підвищенням температури;

за тривалого впливу стан стрімко погіршується — виникають блювання, судоми, втрата свідомості та навіть кома.

Щоб уберегтися, фахівці наголошують на важливості дотримання правил експлуатації опалювальних приладів та альтернативних джерел живлення, належної вентиляції приміщень та встановлення датчиків чадного газу.