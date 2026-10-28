Двоє саперів ДСНС загинули на Сумщині внаслідок вибуху російського боєприпасу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217097-dvoie-saperiv-dsns-zagynuly-na-sumschyni-pid-chas-rozminuvannya.html

Ракурс

Двоє українських саперів загинули в Сумській області під час розмінування.

Під час гуманітарного розмінування у Шосткинському районі здетонував російський боєприпас. Внаслідок цього загинув майор служби цивільного захисту начальник групи механізованого розмінування Олександр Ковальчук та майстер-сержант служби цивільного захисту сапер-оператор Денис Сидорич. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Один з саперів загинув на місці вибуху. Іншого в критичному стані госпіталізували, але медики не змогли його врятувати. Олександру Ковальчуку було 32 роки, понад 15 років він провів на службі в ДСНС. А Денису Сидоричу було 39 років.

Але сьогодні найважче говорити не про посади й роки служби. Найважче усвідомлювати, що їх більше немає з нами. На Олександра вдома чекали дружина, чотирирічний син і батьки. На Дениса — дружина, восьмирічний син і батьки, — зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, 3 серпня в Запорізькій області сапери, які займалися розміновуванням, потрапили під прицільну російську атаку. Внаслідок обстрілу двоє рятувальників зазнали поранень.