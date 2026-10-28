Китайські вчені дізналися, як створити паливо з марсіанського повітря. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217096-kytayski-vcheni-stvoryly-palyvo-z-povitrya-marsa.html

Ракурс

Китайські вчені з Лабораторії дослідження далекого космосу в Хефеї навчилися робити паливо з повітря Марса.

Науковці створили каталізатор MOF-808-NaCu, який дозволяє отримувати метанол із вуглекислого газу, який є основним компонентом марсіанської атмосфери Марса — близько 95%. Процес ґрунтується на реакції вуглекислого газу з воднем, а в структурні каталізатора лежать атоми міді та натрію. Результати наукового дослідження опублікували в журналі Journal of Deep Space Exploration, повідомляє Interesting Engineering.

Зазначається, що китайський каталізатор показав продуктивність 245 г метанолу на кілограм матеріалу на годину. Це приблизно 11 разів вище, ніж в аналогічного каталізатора без натрію (22 г). Науковці побачили, що натрій допомагає захоплювати та активувати молекули CO₂, а мідь перетворює їх на метанол, одночасно знижуючи утворення чадного газу.

Зазначається, що метанол зручний тим, що залишається рідким при звичайній температурі, на відміну метану, який вимагає сильного охолодження. Його можна використовувати як паливо, джерело енергії та хімічну сировину. Водень для реакції теоретично можна одержувати з марсіанського льоду.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що планета Марс є своєрідним «сірим кардиналом» для клімату Землі — тихо впливає на орбіту нашої планети і формує цикли, котрі визначають довгострокові кліматичні моделі, включаючи льодовикові періоди

Джерело: Interesting Engineering