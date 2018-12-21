Увеличилось число жертв и пострадавших в результате столкновения поезда и школьного автобуса в Сербии (ФОТО, ВИДЕО)

Жертвами столкновения поезда и школьного автобуса в Сербии стали пять человек / Фото: ЕП

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Жертвами столкновения поезда и школьного автобуса в Сербии стали по меньшей мере пять человек, еще 30 пассажиров получили ранения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла в 7.00 на железнодорожном переезде в Дону Меджурово близ города Ниш. Все пострадавшие — пассажиры автобуса, никто из 10 пассажиров поезда не пострадал.

Ранее сербские СМИ сообщили, что поезд протаранил автобус, в результате чего погибли три человека. Однако сейчас эта цифра выросла, пишет издание b92.net.

По словам врачей, двое взрослых и ребенок были убиты на месте. Еще два человека умерли в больнице в Нише.

Также врачи добавили, что 10 детей получили серьезные травмы. По данным Reporter First, пять человек сейчас находятся в операционных.

Сообщается, что автобус перевозил детей в старшую школу. В результате столкновения транспортное средство разрезало наполовину, а поезд сошел с рельсов. Известно, что на переезде не было шлагбаума. Он оборудован только семафором.

Причина аварии устанавливается.

Напомним, в декабре в Турции скоростной поезд столкнулся с надземным пешеходным переходом, в результате чего четыре человека погибли, еще 43 получили ранения.